Ucraina: Casa Bianca, in contatto con Cina su implicazioni derivanti da loro sostegno alla Russia

- Gli Stati Uniti monitorano costantemente la situazione in Ucraina e sono sempre in contatto con le autorità cinesi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. “Continueremo a fare presenti a Pechino le possibili implicazioni che potrebbero derivare da un loro sostegno alla Russia nel quadro della guerra in Ucraina”, ha aggiunto, rispondendo ad una domanda sulle recenti indiscrezioni di stampa in merito all’assistenza “economica e militare” che alcune aziende cinesi starebbero fornendo alla Russia. (Was)