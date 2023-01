Nato: Casa Bianca, adesione di Svezia e Finlandia funzionale alla sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono l’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti. “Riteniamo che i due Paesi siano pronti a diventare membri dell’alleanza, avendo già preso provvedimenti concreti per rispettare i criteri necessari: ci aspettiamo che la Nato possa presto accoglierli a pieno titolo, per il bene della loro sicurezza e di tutta l’Europa”, ha detto. (Was)