Milano: i Carabinieri di Pioltello denunciano 5 persone per rissa

- Questa sera, i Carabinieri di Pioltello (MI) hanno deferito in stato di libertà 5 persone (quattro tunisini di 27, 22 e 19 anni e un egiziano di 23 anni) per il reato di rissa e ingresso illegale nel territorio dello Stato. Nel pomeriggio, i Carabinieri sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Pioltello per la segnalazione di una rissa tra una decina di persone. Secondo una prima ricostruzione dei militari intervenuti sul posto, la rissa era scaturita poco prima, per futili motivi, tra dei soggetti egiziani e quattro tunisini, da poco scesi perché sprovvisti di regolare biglietto. Tra i cinque denunciati i quattro, di origini tunisine, sono tutti gravati da precedenti per ingresso e soggiorno irregolare e risultano senza fissa dimora in Italia. Uno di questi, 19enne, è stato soccorso da personale sanitario e trasportato in codice verde presso l’Ospedale di Cernusco sul Naviglio (MI), e dimesso con giorni 20 di prognosi per “lussazione spalla destra e sinistra”. Il quinto, egiziano, è stato trasportato in codice verde presso l’Ospedale “San Raffaele” di Milano, per ferite lacerocontuse al capo. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Pioltello per identificare altri partecipanti e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. (Com)