Libia: governo non riconosciuto accoglie con stupore possibile visita Meloni a Tripoli

- Il cosiddetto Governo libico di stabilità nazionale (Gsn) guidato da Fathi Bashagha, primo ministro designato dal Parlamento con sede nell’est, ha accolto "con stupore" la notizia di una imminente visita del governo dell’Italia a Tripoli, con la possibile firma di nuovi accordi petroliferi tra Eni e la National Oil Corporation (Noc), compagnia controllata dal Governo di unità nazionale (Gun) riconosciuto dall’Onu e basato nella capitale Tripoli. "Il governo libico ha accolto con stupore la notizia dell'intenzione del presidente del Consiglio italiano di visitare il governo uscente nei prossimi giorni, e di assistere alla firma di un nuovo accordo petrolifero", si legge in una nota. Un "comportamento opportunistico" di Roma, prosegue il comunicato, che "mette a rischio il buon rapporto tra i due Paesi". In giornata, la ministra degli Affari esteri del Gun, Najla el Mangoush, ha ricevuto l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino. Un colloquio, si legge in una nota pubblicata su Facebook dal ministero libico, che "ha riguardato i preparativi della visita di una delegazione del governo italiano guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dai ministri degli Affari esteri e dell'Interno, rispettivamente Antonio Tajani e Matteo Piantedosi". (Lit)