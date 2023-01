Serbia: Vucic, piano europeo su Kosovo "non entusiasmante" ma dovremo collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Serbia non potranno esserci progressi se non collaborerà sulla proposta europea per il Kosovo. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel discorso alla nazione di questa sera. Nel documento presentato dalle autorità europee "non è facile trovare qualcosa di cui essere entusiasti, anzi", ha detto Vucic, parlando del piano franco-tedesco per la questione del Kosovo. "L'Europa è de facto in guerra, qualunque cosa si dica, e non c'è tolleranza per alcuna escalation politica. Vogliono che tutto sia come vogliono nel loro cortile, e i Balcani occidentali e il territorio della Serbia sono il loro cortile", ha sottolineato il presidente serbo. "Sono venuti a presentarci il loro piano, ha precisato Vucic, aggiungendo che è stato accettato da tutti i membri dell'Ue, compresi i cinque che non riconoscono il Kosovo, perché convinti che in esso non ci sia un riconoscimento diretto. Il Kosovo sta cercando un conflitto affinchè la Serbia si schieri contro la Nato e si eviti la formazione dell'Unione dei comuni serbi, ha rilevato ancora il capo dello Stato. "Dobbiamo cercare una soluzione di compromesso", ha detto Vucic. (Seb)