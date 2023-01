Balcani: Tajani, Italia vuole la regione nell'orbita europea, dobbiamo essere seri interlocutori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole i Paesi dei Balcani nell’orbita europea e per questo serve essere degli interlocutori seri. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della conferenza nazionale sui Balcani che si svolge oggi a Trieste. “L’Italia è parte del Quintetto che si occupa delle relazioni fra Serbia e Kosovo. L’Italia conta una forte presenza militare nei Balcani ma questo deve essere messo a sistema. Abbiamo militari in Kosovo, in Bosnia-Erzegovina e in Albania. Dobbiamo fare in modo che anche la nostra presenza militare aiuti la nostra diplomazia”, ha spiegato il ministro. (Res)