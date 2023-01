Kosovo: ministra Esteri, creazione Associazione comuni serbi è una "proposta morta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo è una "proposta morta". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, ripresa dal sito informativo "Blic". "La Corte costituzionale di Pristina ha ritenuto che i 23 articoli dell'accordo sulla Zso non sono conformi alla costituzione del Kosovo. La proposta è quindi morta e non può essere riproposta. Non esiste un governo nel mondo democratico pronto ad attuare qualcosa che violi la sua Costituzione", ha detto Gervalla-Schwarz. La ministra ha aggiunto che l'istituzione della Zso "è una soluzione del 19mo secolo", e ha sottolineato che "Pristina è pronta a discutere dei diritti delle minoranze se Belgrado acconsentirà a discutere dei diritti della minoranza albanese in Serbia nello stesso modo". Gervalla-Schwarz ha quindi citato come esempio la Bosnia Erzegovina, che, ha affermato, "si è trasformata in uno Stato disfunzionale, poiché l'entità serba ha ricevuto il potere esecutivo". "Non faremo qualcosa del genere in Kosovo", ha precisato la ministra di Pristina, "i diritti delle minoranze sono importanti, siamo un Paese multietnico, ma non concederemo dei diritti che paralizzino il nostro Paese e lo rendano disfunzionale". (Alt)