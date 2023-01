Balcani: monsignor Paglia, Italia ha capacità storica di comprensione dell’area che pochi hanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha una capacità storica di capire il mondo balcanico che pochi altri Paesi hanno. Lo ha detto monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, intervenendo alla conferenza nazionale in corso a Trieste “L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione”. “Le questioni religiose nei Balcani del Sud come quelle nell’Europa del Nord sono una faglia che ci riguarda da vicino. Le dimensioni religiose, lo vediamo in Ucraina e nel nord del Kosovo, rischiano di esplodere se non si aiuta in maniera olistica l’attenzione da parte dell’Italia”, ha detto. “Abbiamo la responsabilità di mettere in atto tutte le nostre potenzialità, comprese quelle della Chiesa e del dialogo interreligioso, per aiutare la stabilità di una regione che è stata la prima a esplodere dopo la caduta del muro di Berlino”, ha rilevato Paglia. (Res)