Expo 2030: il segretario del Bie visita Tor Vergata, l'Italia pronta a investire 5,8 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri interventi contemplati: un percorso pedonale e ciclabile che taglia il parco dell’Appia Antica e il parco degli Acquedotti. "Sarà un tragitto ciclopedonale da mozzare il fiato, unico al mondo per bellezza naturale e archeologica", ha garantito Gualtieri. E si collegherà a quello che conduce ai Fori Imperiali e a Palazzo Vivaldi, nel centro storico della Capitale, dove ci sarà un secondo padiglione decentrato. Inoltre, sono in programma interventi di riqualificazione delle stazioni Tiburtina e Termini, il potenziamento della rete ciclopedonale esistente, la realizzazione di una struttura per il 5G e la connessione con il Piano urbano integrato di rigenerazione di Tor Bella Monaca, inserito nei progetti del Pnrr. (segue) (Rer)