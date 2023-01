Pd: Bersani, pronto a iscrivermi a partito che allarga perimetro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sarei prontissimo a iscrivermi al nuovo Partito democratico, dopo questa fase costituente e l'elezione di un segretario che compia però questi passi" come presentare un'alternativa alla destra e allargare il partito stesso "perchè andare avanti significa allargare”. Lo ha affermato Pierluigi Bersani, ospite a “Otto e mezzo” su La7. “Io - ha chiarito - voterò la posizione più convincente su due punti: uno, su come va avanti il processo costituente di allargamento del partito. Due, qual è la proposta per avviare un'alternativa alla destra, sia sul Lavoro che sullo schieramento”. Quanto a Elly Schlein, Bersani ha chiarito: “Ha degli elementi di innovazione significativi ma anche lei dovrà dire più chiaramente quello che vuol fare su questi due punti”. Infine, Bersani ha ricordato che “noi di Articolo uno siamo usciti - o meglio, siamo stati cacciati - ma non siamo mai andati via, abbiamo sempre dato una mano”. (Rin)