Messico-Perù: Lopez Obrador, America Latina condanni arresto di Castillo (4)

- A partire dal 19 gennaio migliaia di persone da varie regioni del Perù sono confluite nella capitale per la cosiddetta “Toma de Lima” (presa di Lima). In alcuni punti della capitale si sono registrati scontri con la Polizia, che ha fatto largo uso di lacrimogeni. Oltre 11mila agenti sono stati dispiegati nella capitale in previsione dell'arrivo dei manifestanti. Proteste e scontri con gli agenti continuano a registrarsi anche in altre zone del Paese, soprattutto nel sud. Secondo stime del Difensore civico del Perù 46 persone, tra cui un agente, sono morte negli scontri con le Forze di Polizia dall'inizio delle proteste, il 7 dicembre scorso. Altre 9 persone sono morte in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali messi in piedi dai manifestanti. Secondo fonti del ministero della Salute oltre 700 persone sono rimaste ferite negli scontri. La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha accusato i manifestanti che chiedono le dimissioni del suo governo di essere “finanziati” e ha ribadito che non lascerà il suo incarico. “Chi finanzia chi manifesta?", ha detto il capo dello stato in un discorso pronunciato nel giorno in cui migliaia di manifestanti confluivano da varie regioni del Perù nella capitale Lima. (segue) (Mec)