Germania: “Sueddeutsche”, governo prevede crescita dello 0,2 per cento nel 2023

- Il governo federale prevede per la Germania una crescita dello 0,2 per cento nel 2023 e dell1,8 per cento nel 2024. È quanto afferma il ministero dell'Economia e della Protezione del clima nel suo rapporto annuale sull'economia. Visionato in anteprima dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il documento verrà illustrato dal titolare del dicastero, Robert Habeck, nella giornata di domani 25 gennaio. Se le indiscrezioni venissero confermate, l'esecutivo tedesco avrebbe rivisto in positivo le stime per l'anno in corso, che a ottobre del 2022 davano una contrazione dello 0,4 per cento. Secondo i dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba), il Pil della Germania ha registrato nello scorso anno un'espansione dell'1,9 per cento. (Geb)