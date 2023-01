Usa: Trump su documenti classificati di Mike Pence, è innocente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto a difesa di Mike Pence, che ha servito nella sua amministrazione in qualità di vicepresidente, dopo il ritrovamento di documenti classificati all’interno della sua residenza privata in Indiana. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che “Mike Pence è innocente, e non ha mai fatto nulla di disonesto in tutta la sua vita: lasciatelo in pace”. I materiali sono stati scoperti da uno degli avvocati di Pence, Greg Jacob, che all’inizio di gennaio avrebbe informato gli Archivi nazionali del ritrovamento di “un piccolo numero di documenti che potrebbero contenere informazioni sensibili o classificate”. I materiali sono stati quindi consegnati al Federal Bureau of Investigation (Fbi), che sta indagando sulla vicenda insieme al dipartimento della Giustizia. (Was)