22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri prenderà parte al primo ciclo di audizioni informali della I Commissione del Senato, in videoconferenza, sui disegni di legge n. 57 e connessi, riguardanti il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché l'introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane. Diretta web sul sito del Senato della Repubblica (ore 8:40)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipa alla XIX edizione dell'Albergatore Day, evento dedicato al turismo organizzato da Federalberghi Roma - Associazione Provinciale Romana Albergatori. Parco dei Principi Grand Hotel - via Girolamo Frescobaldi 5, Roma (ore 10:30)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene alla presentazione dell'Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma (Opgr) realizzato da Ance Roma – Acer in collaborazione con Orep (Osservatorio Recovery Plan). Un portale web ideato come strumento di conoscenza, proposta e monitoraggio delle opere attese a Roma, da realizzare con i fondi Pnrr e Giubileo. Palazzo Colonna, piazza SS. Apostoli 66, Roma (ore 11:30)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene al convegno "Nel ricordo di David Sassoli. L'Europa ci sta a cuore per una Ucraina pacificata, libera ed indipendente", a cura dell'Age – Associazione giornalisti europei. Sala del Carroccio, Campidoglio, Roma (ore 15)- L'assessore a Turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, interviene alla XIX edizione dell’Albergatore Day, organizzato Federalberghi Roma - Associazione Provinciale Romana Albergatori. Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, via G. Frescobaldi 5 Roma (ore 11)- L'assessora alle Politiche della sicurezza, pari opportunità e attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene all'Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Istituto Superiore Antincendi. Via del Commercio 13, Roma (ore 8:45)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, interviene alla Conferenza "Fosso San Basilio – Ripristino e Rinaturalizzazione". Università La Sapienza, Facoltà di Ingegneria, via Eudossiana 18, Roma (ore 10)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto culturale "Nel segno di Vicino", in occasione del V centenario dalla nascita di Vicino Orsini, signore di Bomarzo. Sala della Protomoteca, Campidoglio, Roma (ore 11)- L'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini partecipa alla 56° Assemblea annuale associativa dell'Aiscat-Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. Spazio Vittoria, via Vittoria Colonna 11, Roma (ore 11:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al Congresso Federparchi. Nazionale Spazio Eventi, via Palermo 12, Roma (ore 11:45) (segue) (Rer)