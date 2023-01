© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- VARIE- Diciannovesima edizione dell'Albergatore Day, organizzato da Federalberghi Roma - Associazione Provinciale Romana Albergatori. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli il consigliere dello stesso Ministro del Turismo per i Rapporti Istituzionali, Gianluca Caramanna, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessore a Turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e l'assessora a Turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa della Regione Lazio, Valentina Corrado. Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, via G. Frescobaldi 5 Roma (ore 9)- Il Direttore generale Paolo Bellè svela il nuovo hotel Hilton Rome Eur La Lama in occasione dell’Albergatore Day. Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, via G. Frescobaldi 5 Roma (ore 9)- Presentazione dell'Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma (Opgr), realizzato da Ance Roma - Acer in collaborazione con Osservatorio recovery plan (Orep). Interverranno il presidente di Ance Roma-Acer, Antonio Ciucci, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, la coordinatrice di Orep e responsabile ricerche della Fondazione Promo Pa, Annalisa Giachi, il direttore dell’ufficio speciale del commissario straordinario per il Giubileo 2025 di Roma Capitale, Roberto Botta, la vicepresidente delle opere pubbliche di Ance Roma-Acer, Francesca De Sanctis, il presidente di Oice, Giorgio Lupo, e il professore ordinario di economia politica dell’Università di Tor Vergata, Gustavo Piga. Palazzo Colonna, piazza Ss. Apostoli 66, Roma (ore 10:30)- Assemblea delle donne della Cgil di Roma e del Lazio. I lavori saranno aperti dalla responsabile delle Politiche di Genere della Cgil regionale Diana Agostinello. A seguire, le relazioni di Simona Lanzoni, vicepresidente della Fondazione Pangea Onlus, di Cristina Leo, psicologa e vicepresidente Gender X APS e di Barbara Tarantino, sartoria sociale Lucha y Siesta. Sala Di Vittorio della Cgil, Corso d'Italia 25 (ore 9:30) (Rer)