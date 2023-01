Reddito cittadinanza: Conte, governo Meloni in controtendenza rispetto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reddito di cittadinanza l’Italia "con questo governo va in controtendenza rispetto a tutta Europa”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di “Di martedì” che andrà in onda questa sera su La7. Di questo “ne abbiamo parlato con il commissario europeo al Lavoro e la presidente Ursula von Der Leyen: oggi hanno votato al Parlamento europeo, nella Commissione Lavoro e affari sociali, il varo di una direttiva per il reddito minimo adeguato. Noi invece lo smantelliamo”. In Europa, ha ricordato, stiamo andando “verso il contrasto della povertà con il reddito minimo adeguato e noi andiamo in controtendenza. Creiamo un disastro sociale consapevolmente”, ha aggiunto. (Rin)