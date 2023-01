Aborto: Schifone (Fd'I), vogliamo attuare legge 194 e rafforzare tutele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia non ha alcuna intenzione di modificare la legge sull'aborto. Anzi puntiamo a rafforzare le tutele". Lo dice Marta Schifone, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Lavoro alla Camera. "Noi - aggiunge - immaginiamo, per esempio, più sostegno alle madri che vogliono portare avanti la gravidanza ma che sono costrette all'aborto perché in difficoltà o perché non sono in condizioni economiche tali da poter mantenere un figlio. La consideriamo una profonda ingiustizia da combattere". Il governo Meloni "è al fianco di tutte le donne per assicurare loro la piena libertà. Noi vogliamo aggiungere diritti, non toglierli", conclude il parlamentare.(Rin)