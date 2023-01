Lombardia 2023: Toccalini (Lega), Calenda smentisce la sua candidata Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Terzo polo, Carlo Calenda “smentisce la sua papabile presidente, come evidenzia il presunto alleato di colazione, ovvero Boni. Sembrerebbe quasi un paradosso se non fosse un segnale palese che l’unico governatore possibile che porta avanti concretamente l’autonomia è Attilio Fontana”. Lo dichiara in una nota il deputato milanese della Lega, Luca Toccalini. (Com)