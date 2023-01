Americhe: Brasile indica nuovo ambasciatore in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha indicato Julio Glinternick Bitelli come nuovo ambasciatore in Argentina. Bitell, sin qui titolare dell'ambasciata brasiliana in Marocco, è considerato tra i diplomatici più esperti del Paese, uomo di fiducia del ministro degli Esteri, Mauro Vieira, di cui è stato capo di gabinetto ministeriale nel 2015 e 2016. L'indicazione è stata accettata in tempi record da Buenos Aires, testimonianza della volontà dei due Paesi di ricostruire in fretta il rapporto bilaterale, dopo le frizioni sorte durante il governo dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Bitell ha al suo attivo la guida delle ambasciate del Brasile in Tunisia (2013-2015) e Colombia (2016-2019), e anche due passaggi a Buenos Aires: da consigliere politico tra il 2003 e il 2006, e da ministro consigliere tra il 2010 e il 2013. Dovesse ricevere il visto buono dal Senato argentina, il diplomatico prenderà il posto di Reinaldo José de Almeida Salgado, ambasciatore designato da Bolsonaro. (segue) (Brb)