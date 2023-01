Americhe: Brasile indica nuovo ambasciatore in Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indicazione segue la robusta ripresa dei rapporti bilaterali, ampiamente celebrata in occasione del vertice Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) tenuto oggi a Buenos Aires. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che la relazione tra i due Paesi "non avrebbe mai dovuto interrompersi". "La mia presenza qui, primo viaggio internazionale da presidente, è per dire al mio amico Fernandez che ricostruiremo la relazione di pace, produttiva e a beneficio dei nostri popoli. Un rapporto che non si sarebbe mai dovuto interrompere", ha detto Lula rimandando alle tensioni nate durante la presidenza di Jair Bolsonaro. Un periodo durante il quale Brasilia, tra le altre cose, aveva anche congelato la propria presenza nella Celac, che domani celebra qui il VII vertice. "Con molto orgoglio posso dire che sono qui per fare buoni accordi con l'Argentina. Per costruire quello che manca, perché i due Paesi possano crescere, i nostri cittadini possano avere una casa, possano mangiare almeno tre volte al giorno, studiare, lavorare e avere accesso alla cultura". (segue) (Brb)