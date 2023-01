Americhe: Brasile indica nuovo ambasciatore in Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidità dell'asse Brasile-Argentina, al di là degli enfatici proclami di fratellanza e amicizia personale tra i presidenti, si potrà misurare nei prossimi mesi. Primo ostacolo in questo senso saranno le elezioni presidenziali argentine di ottobre: Fernandez, pressato dalla sinistra kirchnerista al governo, dalle opposizioni conservatrici e da un terzo polo "anti casta" sempre più arrembante, potrebbe non confermarsi presidente, vanificando gli annunci delle ultime ore. Nel frattempo però, Brasilia e Buenos Aires provano a mettere su binario la loro idea di cooperazione, a partire dal memorandum di Integrazione economica e finanziaria. Il testo, firmato dai ministri dell'Economia Sergio Massa e Fernando Haddad, fissa per ora solo le tappe di un percorso disegnato per recuperare almeno parte del 40 per cento del volume di scambi che si sono persi negli ultimi dieci anni. Tra gli annunci, quello di un "programma reciproco di finanziamento di esportazioni" che consentirebbe al Brasile di aumentare il volume e diminuire gli obblighi burocratici per esportare in Argentina. Le imprese argentine dovrebbero a loro volta godere di nuove garanzie e agevolazioni sui tempi per il pagamento delle importazioni, accorgimenti necessari sopratutto per i limiti nell'accesso alle monete straniere, posti da Buenos Aires per fronteggiare la crisi delle divise. (segue) (Brb)