Americhe: Brasile indica nuovo ambasciatore in Argentina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina e Brasile ragionano inoltre sulla possibilità di aumentare l'uso del "Sistema di pagamento in moneta locale" (Sml), lo strumento che dal 2008 consente ai due Paesi e al Paraguay di effettuare scambi senza ricorrere al dollaro. Un passo che conferma l'intenzione di smarcarsi dalla dipendenza del biglietto verde, con la creazione di una divisa regionale come possibile punto di approdo. A margine del bilaterale tenuto con l'omologo argentino Alberto Fernandez, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sottolineava l'importanza del progetto di una moneta comune, "perché ci sono Paesi che hanno difficoltò ad acquisire dollari". L'idea è quella di mettere al lavoro i ministri delle Finanze, "ciascuno con la propria squadra", per "redigere una proposta di transazioni tra i due Paesi" e su una "moneta comune da costruire attraverso molte riunioni e dibattiti". (segue) (Brb)