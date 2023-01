Americhe: Brasile indica nuovo ambasciatore in Argentina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno importante la strada che i due Paesi intendono perseguire per aumentare la collaborazione in campo energetico rendendola occasione per investimenti. La proposta più pesante è quella di coinvolgere capitali brasiliani nel progetto 'Vaca Muerta' (l'importante bacino di gas non convenzionale sul quale Buenos Aires sta concentrando investimenti produttivi). Nel memorandum si parla della possibilità di finanziare le imprese brasiliane che producono beni strumentali utili alla costruzione della attesa seconda tranche del gasdotto Nestor Kirchner. La prima fase del gasdotto è stata completata e ora il governo argentino sta cercando aiuto finanziario per continuare i lavori. Il secondo tratto sarà lungo circa 500 chilometri e collegherà i giacimenti di petrolio e gas nella regione di Vaca Muerta a San Jeronimo, nella provincia di Santa Fé. In una fase futura, il gasdotto potrebbe raggiungere il Brasile. Lula non ha specificato come verrà effettuato il finanziamento o l'importo. Secondo il governo argentino il costo di aggira intorno ai 700milioni di dollari. (segue) (Brb)