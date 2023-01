Lombardia 2023: i candidati incontrano i vertici regionali di Ance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Ance Lombardia, Tiziano Pavoni, insieme al Consiglio Generale dell'Associazione regionale dei costruttori edili della Lombardia, ha incontrato oggi i candidati alla Presidenza di Regione Lombardia: il candidato di Pd e M5s Pierfrancesco Majorino, il candidato del centrodestra Attilio Fontana e la candidata supportata dal Terzo Polo, Letizia Moratti. "Tra le priorità che evidenziamo oggi c'è la necessità di dare attenzione al settore delle costruzioni lombarde, per il quale passano almeno due tematiche importanti, al centro della discussione di queste settimane a livello nazionale", ha sottolineato il Presidente Pavoni, che ha aggiunto: "Il primo tema è quello della Casa, un discorso che si incrocia tra gli interventi necessari sugli ecobonus ma soprattutto sull'attuazione della nuova direttiva europea sul risparmio energetico, che avrà ricadute importanti sul nostro territorio: pensiamo che Regione Lombardia possa giocare un ruolo fondamentale nel riattivare uno strumento per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, dopo che il 110 è stato ampiamente depotenziato". Secondo il presidente di Ance Lombardia l'altro tema prioritario è quello delle infrastrutture e delle opere del Pnrr e delle Olimpiadi 2026. A suo parere infatti "occorre mettere a terra velocemente gli investimenti previsti, coinvolgendo il più possibile le piccole e medie imprese lombarde, e lo strumento per farlo in maniera economicamente sostenibile è il prezzario regionale che chiediamo rispecchi sempre più la realtà del mercato. Sono cifre importanti che non si vedono da decenni sul nostro territorio. Chiediamo un'attenzione particolare affinché sugli appalti vengono fatti con dei prezzi congrui". (segue) (Rem)