Lombardia 2023: i candidati incontrano i vertici regionali di Ance (2)

- Idee condivise da Pierfrancesco Majorino, che come obiettivo primario ha quello di una Lombardia che "deve tornare a crescere". Sottolineando che per fare questo "abbiamo bisogno di un grande piano per lo sviluppo dei nostri territori fondato sul recupero, la riqualificazione, la rigenerazione urbana. Quindi essere qui in Ance è naturale, perché c'è bisogno di un grande patto per lo sviluppo con chi realizza concretamente gli interventi nell'ambito dei nostri territori e anche dal punto di vista edilizio, perché credo che abbiamo tutti un grande obiettivo comune, che è quello di riuscire a far crescere con intelligenza e cultura della sostenibilità i nostri territori", ha concluso. Anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana si è detto "d'accordo su queste priorità. "Nel nostro programma le abbiamo previste" ha poi aggiunto, sottolineando come sul Pnrr "è chiaro che ci sono questioni al di fuori delle nostre competenze". Le decisioni legate alla messa a terra delle risorse del Pnrr ci sono, ma "sono state fatte scelte diverse dal vecchio governo quindi adesso, purtroppo, noi non possiamo fare molto" ha poi concluso il presidente. (segue) (Rem)