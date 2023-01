Lombardia 2023: i candidati incontrano i vertici regionali di Ance (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima ad intervenire è stata la candidata civica Letizia Moratti che a margine, poco prima del suo intervento, ha rimarcato come il settore dell'edilizia sia trainante per l'economia e come vada quindi sostenuto con misure diverse. Fondamentali sotto questo punto di vista le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: "Un'occasione importante, ma per cui devono essere completate le opere infrastrutturali che sono necessarie" ha detto l'ex vicepresidente. Un altro tema fondamentale è il sostegno ai piccoli comuni nell'ambito del Pnrr, soggetti che "fanno fatica ad avere progetti per mancanza di personale tecnico". Infine c'è da risolvere il problema riguardante l'edilizia scolastica: in Lombardia sono presenti un 20 per cento di edifici scolastici vetusti, contro una media nazionale del 17. "Ci sono province, come ad esempio Pavia, che hanno addirittura il 37 per cento di edifici vetusti. C'è la possibilità di fare un grande piano di edilizia pubblica scolastica che può essere un volano per tutto il settore" ha concluso Moratti. (Rem)