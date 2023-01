Lazio: Regione, approvata ordinanza su distributori aperti in occasione sciopero benzinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermato lo sciopero dei benzinai ma di un solo giorno. La Regione Lazio ha approvato l'ordinanza regionale che individua le stazioni di servizio della rete autostradale del Lazio e del Gra di Roma in cui è assicurata l'apertura. Lo comunica, in una nota, la Regione Lazio. Queste le stazioni: Flaminia Ovest, La Macchia Ovest, Frascati Ovest, Prenestina Est, Salaria Est, Tuscolana Est, Tirreno ovest, Aronne est, Tiburtina sud, Colle Tasso nord, Selva Candida interna, Pisana interna, Pisana esterna, Selva Candida esterna, Magliana nord e Magliana sud. (Com)