Camera: domani audizione Avvocato generale Stato Sandulli su Europa dei risultati e diritto Ue

- Domani, alle ore 13:45, la commissione Politiche Ue della Camera svolge l'audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, su come applicare il diritto dell'Ue per un'Europa dei risultati. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)