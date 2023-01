Pd: Prodi, finora schermaglie, ma pochi contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sto seguendo con estrema attenzione il dibattito e lo vedo adesso entrare anche nei contenuti. Finora ci sono state più schermaglie che dibattiti sui contenuti…poi non lo so, non ho idea di come poi venga ad articolarsi”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine della presentazione del libro “L’ira del riformista” di Giulio Santagata, edito da Piemme e presentato questa sera alla libreria Rizzoli di Milano. “Per ora è uscita una buona educazione, che non è poco, molta convergenza”, ha proseguito l’ex premier sottolineando però che “ancora non vedo una battaglia precisa sui contenuti, ma siamo ancora all’inizio di questo schema”. (Rem)