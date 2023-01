Ue: Conte, con von der Leyen abbiamo parlato della revisione del Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con von der Leyen, abbiamo parlato della revisione del Patto di stabilità e crescita, che è "un passaggio significativo per tutti gli Stati membri, ovviamente anche per l'Italia". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Bruxelles, a margine dell'incontro avuto con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Vogliamo un Patto che muti completamente i suoi contenuti e la sua impostazione. Un patto di crescita nella stabilità", ha detto. "Dobbiamo puntare alla crescita economica e allo sviluppo sociale, mantenendo in equilibrio il quadro di finanza pubblica di ogni Stato nazionale", ha aggiunto. "Ben vengano, quindi, tutti i margini di flessibilità, per articolare piani commisurati alle esigenze dei singoli Stati e alle loro caratteristiche fondamentali. Per quanto riguarda von der Leyen c'è grande disponibilità in questa direzione", ha concluso Conte. (Beb)