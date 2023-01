Pd: Prodi, futuro segretario abbia forza per rinnovare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È interessante che le alleanze di vertice siano adagio adagio messe un po’ più a margine di prima, il problema grosso non è come va a finire, ma se colui o colei che vince poi esercita la forza sufficiente di rinnovare”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine della presentazione del libro “L’ira del riformista” di Giulio Santagata edito da Piemme presentato alla libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele a Milano. “I contendenti - ha proseguito - non dicono più ‘sono con uno o con l’altro, sono con Franceschi o Orlando’ e questo rende più libero il segretario futuro. Siamo ancora in una fase iniziale e come capita di solito in questi congressi alla fine poi ci sarà chi tenterà di impadronirsi del vincitore”. (Rem)