20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene in apertura della presentazione del progetto MentorshipPalazzo Marino, sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla visita guidata della mostra "Dario Fo il Maestro dei Pennelli" e assisterà a un estratto della performance "Alda Merini ad Alta Voce", a cura del CETEC.Spazio Alda Merini, Casa delle Arti, via Magolfa, 30 (ore 15)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla "Maratona 10 progetti di rigenerazione urbana".Palazzo Marino, sala Alessi Piazza della Scala, 2 (ore 17:30)REGIONE“La grande guerra e la nostra memoria”, convegno realizzato dall'assessorato regionale alla Cultura in collaborazione con Ersaf e il Parco Nazionale dello Stelvio. All'appuntamento saranno presenti, tra gli altri, l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, rappresentanti del 'Museo della Guerra Bianca' in Adamello e Giordano Bruno Guerri, presidente Fondazione 'Il Vittoriale degli Italiani'.Palazzo Lombardia, saa Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)VARIEIl candidato alla presidenza della Lombardia di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, è a Pavia per il presidio davanti alla Casa della Comunità con la Cgil.Piazzale Golgi, Pavia (ore 10)Il presidente della Regione e candidato alla presidenza della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione dell'ambulatorio Socio Sanitario Territoriale di via Odazio in zona Giambellino.Via Emanuele Odazio, 23 (ore 11)Viene inaugurato lo Iulm AI Lab, il nuovo laboratorio dedicato all'Intelligenza Artificiale dell'Ateneo milanese.Campus dell'Università Iulm Via Carlo Bo, 1 (ore 11)Cybersecurity 2023: il lavoro ibrido e le auto connesse nel mirino dei cybercriminali. Partecipano Ed Cabrera, Chief Cybersecurity Officer Trend Micro; Salvatore Marcis, Technical Director Italy Trend Micro; Ezio Ricca, Associate Partner Spike Reply e Stefano Vercesi, CISO Pirelli.Rooftop Sassetti32, via Filippo Sassetti, 32 (ore 11)Il candidato alla presidenza della Lombardia di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, è collegamento da remoto con l’evento organizzato da ConfprofessioniPiazza dei Giureconsulti, 2 (ore 11.45)Il presidente della Regione e candidato alla presidenza della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, incontra Confprofessioni Lombardia.Piazza dei Giureconsulti, 2 (Ore 12:30)Il candidato alla presidenza della Lombardia di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, incontra Uil Lombardia.Via campanini, 7 (ore 12:30)Punto stampa dell’ex sindaco di Monza Dario Allevi volto a illustrare i motivi del suo passaggio a Fratelli d’Italia.Urban Center, via Turati 8, Monza (ore 12:30)Il candidato alla presidenza della Lombardia di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, incontra associazioni e realtà del terzo settore presso Rob de Mattvia Botti, 18 (ore 14:30)Il presidente della Regione e candidato alla presidenza della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, incontra Uil Lombardia.Via campanini, 7 (ore 16)Il candidato alla presidenza della Lombardia di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, incontra le professioni sanitarie presso Centro Internazionale di Brera.via Formentini, 10 (ore 17)Il candidato alla presidenza della Lombardia di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, partecipa alla presentazione del libro di Lucia Annunziata presso Fondazione Feltrinelliviale Pasubio, 5 (ore 18:30)(Rem)