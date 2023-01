Pd: Prodi, l’unico cemento che vedo è la necessità di cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di cambiamento è l’unico cemento che vedo. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine della presentazione del libro edito da Piemme “L’ira del riformista” di Giulio Santagata, alla libreria Rizzoli in Corso Vittorio Emanuele a Milano. “In questo momento - ha spiegato l’ex Premier - il sentimento dominante non è su un singolo problema, ma sulla fiducia, sulle persone. La cosa condivisa è la necessità del cambiamento, questo è l’unico cemento che io vedo”. “Nel dibattito di domenica scorsa - ha proseguito Prodi - c’era un gioco di equilibri, quindi ho assistito a una tal prudenza come se ancora si studiasse”. Quel che è certo, ha concluso Prodi, “è che c’è un desiderio di cambiamento assoluto di tutti quelli che si definiscono riformisti e hanno davvero l’ira”. (Rem)