Decreto Ucraina: Perego, bene approvazione, aiutare Stato aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuerà il “supporto italiano a Kiev in termini di mezzi, materiali e equipaggiamenti". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, uscendo dalla Camera dei deputati dopo l'approvazione definitiva del decreto Ucraina. "Continuerà fino al 31 dicembre 2023, dopo 11 mesi di guerra non abbandoneremo uno Stato aggredito. Aiutare l'Ucraina, una decisione collettiva, per aiutare un popolo stremato da quasi un anno di combattimenti per salvare vite umane, per il bene della comunità internazionale e per la pace che speriamo arrivi presto", ha concluso Perego. (Rin)