Economia: Conte, Italia si avvita in spirale negativa, verso emergenza sociale e occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si sta avvitando in una prospettiva negativa dal punto di vista dei salari. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Bruxelles, a margine dell'incontro avuto con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Abbiamo salari bassissimi e paghe da fame. Ne abbiamo parlato anche con il commissario europeo per l'Occupazione, Nicolas Schmit, e con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen", ha detto. "Questo governo vuole smantellare il decreto dignità. Quindi avremo, oltre ai voucher, un precariato ancora più diffuso", ha aggiunto. "Abbiamo dei salari che hanno perso potere d'acquisto e siamo il fanalino di coda in Europa. Inoltre, questo governo vuole smantellare il reddito di cittadinanza. Si sta andando verso una situazione di emergenza sociale e occupazionale. Dobbiamo prevenirla", ha proseguito. "L'Italia si sta mettendo in controtendenza con le politiche perseguite da tutti gli Stati membri. Oggi, la Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, ha invocato l'adozione di una direttiva sul reddito minimo adeguato. Mentre noi andiamo a smantellare il reddito di cittadinanza, in Europa si pensa ad una direttiva in questa direzione", ha concluso. (Beb)