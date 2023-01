© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi usa parole d'odio non porta rispetto né per le persone né per gli animali. “Solidarietà al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, per le ignobili minacce ricevute”. Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)