Expo 2030: il segretario del Bie visita Tor Vergata, l'Italia pronta a investire 5,8 miliardi

22 luglio 2021

- L'Italia sulla realizzazione di Expo a Roma è pronta a investire 5,8 miliardi e stima ricavi per 50 miliardi, oltre che la creazione di 250-300 mila posti di lavoro. Lo ha fatto sapere il sindaco Roberto Gualtieri a termine del sopralluogo, insieme al segretario del Bureau international des expositions (Bie), Dimitri Kerkentzes, a Tor Vergata: l’area scelta per lo sviluppo del progetto. "Complessivamente abbiamo un piano di investimenti, nello specifico per il sito di Tor Vergata, sopra il miliardo; ma il progetto complessivo di Expo è da 5,8 miliardi e stimiamo ricavi per 50 miliardi", ha detto il sindaco. E l'investimento ammonta a 18 miliardi se si contemplano anche le opere che verranno realizzate per il Giubileo e con i fondi del Pnrr. "È un progetto che avrà un impatto su tutta la città - ha chiarito Gualtieri -. La nostra Expo non guarda soltanto a Tor Vergata, che diventerà una grande città della scienza, dell'innovazione, della ricerca, dello sport e del verde, ma avrà un impatto su tutti gli aspetti della vita cittadina: dalla mobilità alla riqualificazione urbana e alla cultura". Tra le opere principali ci sono quelle trasportistiche, e in particolare il collegamento dell'area di Tor Vergata con il centro della Capitale, sia su ferro, sia attraverso i percorsi di mobilità dolce. "Una delle cose che il segretario del Bie ha voluto sapere è se il collegamento della Metro C sarà in superficie o sotto terra - ha raccontato Gualtieri -. Abbiamo illustrato il progetto. Non è impegnativo. Entro il 2030 con Metro C arriveremo a Venezia da una parte e a Tor Vergata dall'altra". (segue) (Rer)