Expo 2030: il segretario del Bie visita Tor Vergata, l'Italia pronta a investire 5,8 miliardi (3)

- Per quanto riguarda lo spazio espositivo di Tor Vergata sarà ben più ampio di quello utilizzato a Milano in occasione di Expo 2015. Questo consentirà a ciascun Paese di stare in prima fila, con il proprio stand, nel corso dell'esposizione. Sia l’ingresso, che l’uscita, al sito di Expo, inoltre "si effettueranno attraverso una foresta, non attraverso gate di metallo. E una villa romana verrà scavata, e aperta. È un progetto di ricucitura che non riqualifica solo un’area ma una porzione di città molto significativa", ha spiegato Gualtieri. Il Bie si esprimerà a novembre sulle proposte. Alla competizione, con Roma, partecipano Busan (Corea del Sud), Riad (Arabia Saudita) e Odessa (Ucraina). "Al momento nessuno dei Paesi può dire di aver vinto, la competizione è apertissima. Vedremo, quando arriveremo alla fatidica mattina del novembre 2023", ha chiarito il presidente del Comitato, Massolo. Il progetto romano, dal canto suo, comunque "mira a creare rapporti di collaborazione duratura tra i Paesi e non di partecipazione a una mera fiera campionaria. Expo serve a rafforzare le relazioni tra i Paesi e rafforzare la governance multilaterale fa parte degli obiettivi del millennio, come il rapporto tra Paese e territori", ha concluso Massolo. (Rer)