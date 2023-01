Italia-Australia: Carè (Pd), incontro con vice ministro Tim Ayres per promuovere imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito Democratico

21 luglio 2021

- "Ho incontrato Sua Eminenza Margaret Twomey, Ambasciatore d’Australia, in occasione della visita a Roma del Senatore Tim Ayres vice ministro per il Commercio e l’Industria nel governo del Primo ministro Anthony Albanese, e gli ho chiesto di intensificare i rapporti di collaborazione tra Italia e Australia in vista dell'accordo commerciale globale con l'Unione Europea per abrogare gli ostacoli agli scambi così da semplificare ed incentivare la liberalizzazione dei mercati, che sia l'Australia che l'UE si sono impegnate a concludere". Lo afferma Nicola Carè, deputato del Partito democratico, eletto all'estero, che aggiunge: "Dobbiamo lavorare in sinergia per supportare la presenza di oltre un milione di italo-discendenti ben integrati. Il nostro incontro ha messo in evidenza l’importanza di scambio di conoscenze per affermare il ruolo delle imprese italiane e l'importanza del made in Italy. La nostra interlocuzione continuerà e verrà approfondita da scambi di know how", ha concluso. (Rin)