Expo 2030: Baglio-Tempesta (Pd Roma), investimenti guardano a futuro e innovazione Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Expo rappresenta "una enorme opportunità di sviluppo per la Capitale". Lo dichiarano, in una nota, le consigliere capitoline del Pd, Valeria Baglio e Giulia Tempesta. "È un progetto - aggiungono - che dà valore alla nostra comunità, che costruisce relazioni internazionali durature e lascerà in eredità alla città un patrimonio di investimenti, a iniziare da un nuovo polo per l'innovazione. Va dato atto al sindaco Gualtieri e al Comitato promotore di questo lavoro di costante collegamento con tutti i soggetti coinvolti, con le città e i Paesi partner e di aver presentato un piano serio e responsabile, di trasformazione sociale e urbanistica, che guarda con ambizione al futuro, ma ha anche una grande storia alle sue spalle", concludono Baglio e Tempesta. (Com)