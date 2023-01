Grecia: Pasok presenta emendamenti a disegno di legge del ministero della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare Pasok-Movimento per il cambiamento ha annunciato che presenterà due emendamenti al disegno di legge del ministero della Salute che saranno discussi e votati nella plenaria del Parlamento ellenico di domani. Lo riporta l'agenzia di stampa greca "Ana Mpa". Le modifiche prevedono la sospensione dell'aumento dei contributi assicurativi nel 2023 per gli agricoltori assicurati con Oga/Efka, i lavoratori autonomi e un tetto massimo del 3 per cento dal 2024 nonché l'adeguamento dell'assegno di maternità delle lavoratrici autonome assicurate per "raggiungere un livello dignitoso". (Gra)