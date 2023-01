Femminicidio: via libera da Aula Camera a commissione, pdl torna in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera unanime, con 258 sì e nessun voto contrario, da parte dell’Aula della Camera, alla proposta di legge, approvata in un testo unificato dal Senato, riguardante l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Dal momento che a Montecitorio sono state apportate modifiche, il provvedimento torna a palazzo Madama per la terza lettura. L'Assemblea della Camera ha approvato, praticamente all'unanimità, anche un ordine del giorno al testo, presentato dal Movimento cinque stelle, riformulato dal governo, che impegna l'esecutivo ad astenersi "dall'intraprendere iniziative, di carattere anche normativo, volte ad eliminare o limitare il sistema di tutele garantito dalla legge 194". (Rin)