Svezia: premier Kristersson, adesione Nato è questione di sicurezza prioritaria

- Per la Svezia, nessuna questione di sicurezza nazionale è più importante dell'adesione alla Nato insieme alla Finlandia. Lo ha detto il primo ministro svedese Ulf Kristersson, nel corso di una conferenza stampa straordinaria convocata per discutere gli ultimi sviluppi del percorso di accesso di Stoccolma all'Alleanza atlantica. Il premier ha riconosciuto come alla Finlandia non possa venire preclusa la possibilità di aderire alla Nato, nel caso la Svezia venga definitivamente esclusa. Kristersson ha poi ribadito come ci siano dei soggetti interessati a sabotare la procedura di adesione della Svezia alla Nato. Il capo del governo ha poi aperto nuovamente al proseguimento del dialogo con la Turchia, dopo che le autorità di Ankara hanno cancellato le riunioni previste con i rappresentanti di Svezia e Finlandia a febbraio. (Sts)