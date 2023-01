Lazio 2023: primo confronto televisivo tra i candidati, Rocca assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di 20 giorni dal voto, si è consumato un nuovo faccia a faccia tra i candidati alla presidenza della Regione Lazio. L'occasione è stata la prima tribuna elettorale televisiva, andata in onda questo pomeriggio al Tgr-Rai. Era assente solo il candidato del centrodestra Francesco Rocca, perché "ha deciso di non partecipare", ha spiegato il conduttore. Presenti, invece, gli altri pretendenti alla carica di governatore: Alessio D'Amato per il centrosinistra, Donatella Bianchi per il M5s, Rosa Rinaldi per Unione Popolare, Sonia Pecorilli per il Partito Comunista Italiano e Fabrizio Pignalberi per Quarto polo e Insieme per il Lazio. Il confronto ha riguardato i temi di maggiore interesse pubblico: ciclo dei rifiuti, trasporti, grandi infrastrutture, sanità, lavoro e transizione ecologica. Questioni spinose che hanno quasi sempre visto i tre candidati in contrapposizione, ma senza grossi affondi o stoccate e nessun tipo di battibecco acceso. (segue) (Rer)