Lazio 2023: primo confronto televisivo tra i candidati, Rocca assente (2)

22 luglio 2021

- Tra i temi caldi, quello dei rifiuti e del termovalorizzatore che Gualtieri vuole costruire a Roma, ha animato il dibattito, mostrando le maggiori distanze tra gli sfidanti. Ad eccezione di D'Amato - l'unico favorevole - gli altri candidati sono tutti contrari. "E' stata fatta una scelta nazionale di nominare commissario il sindaco Gualtieri per costruire il termovalorizzatore a Roma, bisogna aiutare il sindaco a completarlo e chiudere il ciclo dei rifiuti e bisogna nello stesso tempo potenziare la differenziata - ha ribadito D'Amato -. Sono due cose tra loro non sono conflittuali". Per Binachi, invece, si tratta di una scelta "obsoleta che andrà a ricadere in termini ambientali sulla salute dei cittadini. Con questo inceneritore costringeremo Roma a bruciare i suoi rifiuti per almeno trent'anni, il Lazio sarà la pattumiera d’Europa. Quello che va fatto è riavviare la differenziata e la tariffa puntuale", ha sottolineato Bianchi. Sono contrari anche gli altri candidati alla presidenza. Per Rosa Rinaldi "il sindaco di Roma sta decidendo di portare l'inceneritore in un altro territorio, della provincia di Roma. I comuni dei Castelli romani hanno i tassi di differenziata più alti, non possono essere puniti in questo modo". Secondo Pecorilli, l'impianto di Santa Palomba "non è sostenibile e non farebbe bene alla popolazione". Sulla stessa linea Pignalberi, per cui "servono in ogni provincia più punti per smaltire rifiuti con macchinari che possano portare introiti alla provincia. Inoltre va potenziata la raccolta differenziata". (segue) (Rer)