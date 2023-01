Lazio 2023: primo confronto televisivo tra i candidati, Rocca assente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per gli altri argomenti, al centro del dibattito elettorale, le posizioni si sono dimostrate distanti. Capitolo infrastrutture: se per D'Amato la Roma-Latina "è un fatto positivo", secondo Bianchi sarebbe meglio "la messa in sicurezza della Pontina". Per quanto riguarda la sanità, D'Amato ha rivendicato il proprio operato e quello della giunta Zingaretti, in particolare l'uscita dal commissariamento della sanità e la realizzazione di sei nuovi ospedali in programma. La stabilizzazione dei precari, i presidi territoriali sono, invece, due punti fermi per Bianchi: “serve una riorganizzazione del mondo degli operatori sociosanitari. Le diagnosi si devono poter fare sui territori e non soltanto nei grandi centri. Mancano medici e infermieri", ha sottolineato Bianchi, definendo "un disastro" la gestione dell'attuale sistema. Sia Pecorilli che Pignalberi hanno posto l'accento sul sistema sanitario, che deve essere considerato "primario", indicando nelle liste di attesa il principale problema da affrontare. La transizione ecologica vede impegnati tutti i candidati, con Bianchi che ha annunciato "un superbonus regionale con un fondo accessorio a parte, per le case green". (segue) (Rer)