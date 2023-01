Lazio 2023: primo confronto televisivo tra i candidati, Rocca assente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai trasporti, Rinaldi ha promesso di fare "un investimento importante", mentre Bianchi punta sul "rafforzamento della rete ferroviaria" e Pecorilli sull'elettrico. Dal canto suo, D'Amato ha ribadito la sua promessa del trasporto pubblico gratuito per gli under 25 e over 70. Infine, sul fronte lavoro, il "reddito di formazione" di 800 euro mensili per i giovani, è tra i punti del programma del candidato del centrosinistra. Mentre Bianchi ha rilanciato la proposta del "reddito di cittadinanza regionale" da 500 euro. Rinaldi ha sottolineato la potenzialità del "settore pubblico come occasione di lavoro di qualità, soprattutto nel campo sanitario". Pecorilli si è concentrata sul tema della disoccupazione, della chiusura delle fabbriche e dell'abbattimento del costo del lavoro: "serve creare sviluppo e occupazione", ha concluso. La corsa alla Pisana, partita tardi e in sordina, procede spedita verso il voto del 12 e 13 febbraio. (Rer)