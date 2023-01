© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 25 gennaio, alle ore 8:45, la commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)