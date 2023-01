Balcani: dalla conferenza di Trieste un invito a un maggiore protagonismo dell'Italia nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può svolgere un ruolo fondamentale nei Balcani, sia a livello economico che diplomatico. Questo il quadro emerso oggi dai lavori della conferenza nazionale “L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione” organizzata a Trieste. Il nostro Paese vuole tornare ad agire da protagonista nei Balcani, andando a occupare uno spazio politico di mediazione che non va lasciato ad altri Paesi, come Russia e Cina, secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’Italia e l’Europa, nell’ottica di Tajani, devono diventare interlocutori privilegiati per i Paesi dell’area, spingendo per accelerare i tempi di adesione all’Unione europea dei Paesi candidati. Il ministro ha rivendicato in particolare l’atteggiamento fermo del governo sulla partecipazione dell’Italia al dialogo per la stabilità. “Francia e Germania – ha detto – hanno cercato di essere gli unici interlocutori, noi abbiamo detto che non poteva esserci un’iniziativa europea e americana sui Balcani senza la presenza italiana”. L’Italia, ha detto Tajani, deve farsi garante di una presenza europea che punta alla stabilità. “C’è grande voglia di Italia. E anche nei Balcani, ci sono grandi opportunità, un grande ruolo politico da svolgere”, ha sottolineato il ministro, aggiungendo di volere che i Balcani occidentali entrino a far parte dell’Unione europea. Anche per il commissario europeo all’Allargamento, Oliver Varhelyi, c’è bisogno di “più Trieste, più Italia” in tutti i Balcani. “L’Italia è un partner fondamentale, è uno dei Paesi fondatori dell’Ue, un grande Stato dell’Ue”, ha detto Varhelyi, convinto che sul processo di adesione europea dei Paesi della regione “insieme possiamo fare molto di più di quanto fatto finora”. (segue) (Res)