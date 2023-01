Balcani: dalla conferenza di Trieste un invito a un maggiore protagonismo dell'Italia nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva di un legame più forte con i Balcani interessa, infatti, numerose aziende italiane che hanno avviato un processo di internazionalizzazione. Per Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, l’Italia ha ampi margini di sviluppo per il suo export nell’area. “Sappiamo che oggi l’Italia esprime circa 14 miliardi di export, e la regione (dei Balcani occidentali) importa circa 180 miliardi. Questo indica che ci sono ampi margini di sviluppo”. Sui Balcani occidentali si muove anche la strategia di sviluppo nel Mediterraneo allargato del Gruppo Intesa Sanpaolo. “Questa regione sta assumendo una crescente rilevanza: basti pensare che il Mediterraneo rappresenta l’1 per cento dei mari della terra, ma vi transitano il 20 per cento del traffico marittimo mondiale e il 27 per cento dei servizi di linea container”, ha spiegato Marco Rottigni, Chief International Subsidiary Banks Division (Isbd) di Intesa Sanpaolo. Il ruolo giocato dall’Italia nel favorire un’accelerazione del processo di integrazione sarebbe “benefico per la regione ma altrettanto per l’Europa” anche secondo l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. “Cassa depositi e prestiti ha una strategia su due fasi: nei primi anni vogliamo andare a lavorare in questi Paesi con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Commissione europea. Abbiamo già delle iniziative sul campo nei Balcani occidentali con Bers e Commissione europea”, ha detto Scannapieco. “Nella seconda fase la nostra idea è aprire degli uffici nelle regioni dei Balcani, nella sponda sud del Mediterraneo e nell’area mediorientale dove sono situate Giordania e Libano”. (segue) (Res)